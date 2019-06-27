Меркель вновь дрожала на официальном мероприятии. Видео
27 июня, 2019, 12:26
Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз дрожала во время официальных встреч
Об этом пишет BBC
Инцидент произошел в четверг, 27 июня, во время представления министра юстиции.
Видео показало, как 64-летняя Меркель сжимает руки, а ее тело дрожит. Примерно через 2 минуты она выглядела более стойко.
Ей предложили стакан воды, но она отказалась.
"Все идет по плану. Федеральный канцлер в порядке", - заявил пресс-секретарь канцлера Штеффен Сейберт.
Ранее Меркель на встрече с Зеленским дрожала во время исполнения государственных гимнов. Она объяснила свое состояние обезвоживанием.
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