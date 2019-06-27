Меркель вновь дрожала на официальном мероприятии. Видео

27 июня, 2019, 12:26

Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз дрожала во время официальных встреч

Об этом пишет BBC

Инцидент произошел в четверг, 27 июня, во время представления министра юстиции.

Видео показало, как 64-летняя Меркель сжимает руки, а ее тело дрожит. Примерно через 2 минуты она выглядела более стойко.

Ей предложили стакан воды, но она отказалась.

"Все идет по плану. Федеральный канцлер в порядке", - заявил пресс-секретарь канцлера Штеффен Сейберт.

Ранее Меркель на встрече с Зеленским дрожала во время исполнения государственных гимнов. Она объяснила свое состояние обезвоживанием.