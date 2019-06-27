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Espreso.tvОбществоМеркель вновь дрожала на официальном мероприятии. Видео

Меркель вновь дрожала на официальном мероприятии. Видео

Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз дрожала во время официальных встреч

Об этом пишет BBC

Инцидент произошел в четверг, 27 июня, во время представления министра юстиции.

Видео показало, как 64-летняя Меркель сжимает руки, а ее тело дрожит. Примерно через 2 минуты она выглядела более стойко.

Ей предложили стакан воды, но она отказалась.

"Все идет по плану. Федеральный канцлер в порядке", - заявил пресс-секретарь канцлера Штеффен Сейберт.

Ранее Меркель на встрече с Зеленским дрожала во время исполнения государственных гимнов. Она объяснила свое состояние обезвоживанием.

 

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