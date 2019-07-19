Личный состав "Л/ДНР" заставляют оформлять российские паспорта, - разведка
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что часть боевиков, призванных из числа местных жителей, продолжает уклоняться от получения гражданства РФ, вследствие разочарования в перспективах "русского мира".
Также сообщается, что командование российских оккупационных войск распорядилось о том, что паспорта "военных" будут храниться в штабах частей до их увольнения с военной службы по окончании контрактов.
Напомним, что Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.
В ответ на это Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам из дружественных стран и тем людям, которые страдают от нарушения прав и свобод.
- 21 апреля 2018 Владимир Путин подписал указ о паспортизации жителей ОРДЛО.
- Позже Путин подписал указ о выдаче паспортов РФ украинцам, которые уехали с оккупированного Донбасса и из Крыма.
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