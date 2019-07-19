Личный состав "Л/ДНР" заставляют оформлять российские паспорта, - разведка

19 июля, 2019, 13:36

Российское оккупационное командование заставляет личный состав боевиков "Л/ДНР" подавать документы на оформление российских паспортов

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что часть боевиков, призванных из числа местных жителей, продолжает уклоняться от получения гражданства РФ, вследствие разочарования в перспективах "русского мира".

Также сообщается, что командование российских оккупационных войск распорядилось о том, что паспорта "военных" будут храниться в штабах частей до их увольнения с военной службы по окончании контрактов.

Напомним, что Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.

В ответ на это Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам из дружественных стран и тем людям, которые страдают от нарушения прав и свобод.