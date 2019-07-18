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Espreso.tvОбщество"Путинские паспорта" на Донбассе: Зеленский поручил раздавать гражданство этническим украинцам и иностранцам, чьи права нарушают

"Путинские паспорта" на Донбассе: Зеленский поручил раздавать гражданство этническим украинцам и иностранцам, чьи права нарушают

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам из дружественных стран и тем людям, которые страдают от нарушения прав и свобод

Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

"Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины", - говорится в сообщении.

Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

ОПУ отметил, что указ Путина о "паспортизации" всего Донбасса создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса.

Напомним, что Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.

 

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