"Путинские паспорта" на Донбассе: Зеленский поручил раздавать гражданство этническим украинцам и иностранцам, чьи права нарушают

18 июля, 2019, 08:44

Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

"Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины", - говорится в сообщении.

Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

ОПУ отметил, что указ Путина о "паспортизации" всего Донбасса создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса.

Напомним, что Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.