"Путинские паспорта" на Донбассе: Зеленский поручил раздавать гражданство этническим украинцам и иностранцам, чьи права нарушают
Об этом сообщает Офис президента в Facebook.
"Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины", - говорится в сообщении.
Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.
ОПУ отметил, что указ Путина о "паспортизации" всего Донбасса создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса.
Напомним, что Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.
- 21 апреля 2018 года Владимир Путин подписал указ о паспортизации жителей ОРДЛО.
- Позже Путин подписал указ о выдаче паспортов РФ украинцам, которые уехали из оккупированного Донбасса и из Крыма.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко