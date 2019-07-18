Триумфаторка Уимблдона показала, как ее встречали 30 тыс. фанов

18 июля, 2019, 11:29

В Бухаресте победительницу Уимблдона румынку Симону Халеп встречали 30 тыс. болельщиков

Видео встречи на стадионе выложила сама Халеп в twitter.

Встречу с теннисисткой на Национальном стадионе в Бухаресте посетило 30 тыс. фанов. Это на 10 000 больше, чем в прошлом году, когда Халеп выиграла другой турнир Большого шлема - Ролан Гаррос.

Национальный стадион в Бухаресте вмещает 55 тыс. зрителей и является крупнейшим в Румынии.