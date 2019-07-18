Триумфаторка Уимблдона показала, как ее встречали 30 тыс. фанов
18 июля, 2019, 11:29
В Бухаресте победительницу Уимблдона румынку Симону Халеп встречали 30 тыс. болельщиков
Видео встречи на стадионе выложила сама Халеп в twitter.
Встречу с теннисисткой на Национальном стадионе в Бухаресте посетило 30 тыс. фанов. Это на 10 000 больше, чем в прошлом году, когда Халеп выиграла другой турнир Большого шлема - Ролан Гаррос.
Национальный стадион в Бухаресте вмещает 55 тыс. зрителей и является крупнейшим в Румынии.
Multumesc pic.twitter.com/FFXEZvV68r- Simona Halep (@Simona_Halep) 17 июля 2019
- Напомним, 11 июля украинская теннисистка Элина Свитолина уступила румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдона.
- 13 июля румынская теннисистка Симона Халеп разгромила в финале американку Серену Уильямс и стала победительницей Уимблдонского турнира.
- 13 июля 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона.
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