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Espreso.tvСпортТриумфаторка Уимблдона показала, как ее встречали 30 тыс. фанов

Триумфаторка Уимблдона показала, как ее встречали 30 тыс. фанов


фото: twitter
В Бухаресте победительницу Уимблдона румынку Симону Халеп встречали 30 тыс. болельщиков

Видео встречи на стадионе выложила сама Халеп в twitter.

Встречу с теннисисткой на Национальном стадионе в Бухаресте посетило 30 тыс. фанов. Это на 10 000 больше, чем в прошлом году, когда Халеп выиграла другой турнир Большого шлема - Ролан Гаррос.

Национальный стадион в Бухаресте вмещает 55 тыс. зрителей и является крупнейшим в Румынии.

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