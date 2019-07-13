//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт17-летняя украинка Снигур выиграла юниорский Уимблдон

17-летняя украинка Снигур выиграла юниорский Уимблдон


фото: tennisua.org
17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей юниорского Уимблдонского турнира

Об этом сообщает "Укринформ".

В субботу, 13 июля, украинка победила в финале десятую сеяную Алексу Ноэль из США - 6:4, 6:4. Участницы финального матча провели на корте 1 час 22 минуты.

Таким образом, Дарья Снигур стала второй украинской теннисисткой, которая смогла стать лучшей на юниорском Уимблдоне. В 2004 году Екатерина Бондаренко одолела в финале Ану Иванович из Сербии - 6:4, 6:7 (2:7), 6:2.

До финала юниорского Уимблдона также доходили украинки Татьяна Перебийнис (2000), Элина Свитолина (2012) и Даяна Ястремская (2016).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 июля, 2019 суббота

больше новостей

13 июля, 2019 суббота

12 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать