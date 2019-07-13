17-летняя украинка Снигур выиграла юниорский Уимблдон

13 июля, 2019, 17:00

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей юниорского Уимблдонского турнира

Об этом сообщает "Укринформ".

В субботу, 13 июля, украинка победила в финале десятую сеяную Алексу Ноэль из США - 6:4, 6:4. Участницы финального матча провели на корте 1 час 22 минуты.

Таким образом, Дарья Снигур стала второй украинской теннисисткой, которая смогла стать лучшей на юниорском Уимблдоне. В 2004 году Екатерина Бондаренко одолела в финале Ану Иванович из Сербии - 6:4, 6:7 (2:7), 6:2.

До финала юниорского Уимблдона также доходили украинки Татьяна Перебийнис (2000), Элина Свитолина (2012) и Даяна Ястремская (2016).