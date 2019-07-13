17-летняя украинка Снигур выиграла юниорский Уимблдон
13 июля, 2019, 17:00
17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей юниорского Уимблдонского турнира
Об этом сообщает "Укринформ".
В субботу, 13 июля, украинка победила в финале десятую сеяную Алексу Ноэль из США - 6:4, 6:4. Участницы финального матча провели на корте 1 час 22 минуты.
Таким образом, Дарья Снигур стала второй украинской теннисисткой, которая смогла стать лучшей на юниорском Уимблдоне. В 2004 году Екатерина Бондаренко одолела в финале Ану Иванович из Сербии - 6:4, 6:7 (2:7), 6:2.
До финала юниорского Уимблдона также доходили украинки Татьяна Перебийнис (2000), Элина Свитолина (2012) и Даяна Ястремская (2016).
- Напомним, 12 июля 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в финал юниорского Уимблдона.
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