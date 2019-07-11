Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Элина Свитолина, занимающая в мировом рейтинге восьмое место, впервые играла в полуфинале Уимблдона. За выход в финал украинка спорила с экс-первой ракеткой мира - румынкой Симоной Халеп.
Ранее теннисистки встречались семь раз - четыре победы одержала Свитолина, трижды выиграла Халеп. Последний раз соперницы играли в феврале этого года на турнире в Дохе (Катар) - сильнее оказалась румынка - 2:1. До этого матча трижды подряд побеждала украинка.
Свитолина неудачно начала полуфинальный матч и без шансов отдала Халеп первый сет - 1:6. Во второй партии украинка выровняли игру и даже вела в счете. Однако перехватить инициативу в матче так и не смогла и проиграла 3:6 и выбыла из турнира.
Другую финалистку Уимблдона 11 июля определят американка Серена Уильямс и чешка Барбора Стрицова.
Уимблдон
Полуфинал, женщины
11 июля
Элина Свитолина (Украина) - Симона Халеп (Румыния) 1:6, 3:6
- Напомним, 9 июля Элина Свитолина победила Каролину Мухова из Чехии и впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона.
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