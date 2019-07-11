Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона

11 июля, 2019, 16:21

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдонского турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Элина Свитолина, занимающая в мировом рейтинге восьмое место, впервые играла в полуфинале Уимблдона. За выход в финал украинка спорила с экс-первой ракеткой мира - румынкой Симоной Халеп.

Ранее теннисистки встречались семь раз - четыре победы одержала Свитолина, трижды выиграла Халеп. Последний раз соперницы играли в феврале этого года на турнире в Дохе (Катар) - сильнее оказалась румынка - 2:1. До этого матча трижды подряд побеждала украинка.

Свитолина неудачно начала полуфинальный матч и без шансов отдала Халеп первый сет - 1:6. Во второй партии украинка выровняли игру и даже вела в счете. Однако перехватить инициативу в матче так и не смогла и проиграла 3:6 и выбыла из турнира.

Другую финалистку Уимблдона 11 июля определят американка Серена Уильямс и чешка Барбора Стрицова.

Уимблдон

Полуфинал, женщины

11 июля

Элина Свитолина (Украина) - Симона Халеп (Румыния) 1:6, 3:6