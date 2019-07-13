Обидчица Свитолиной уничтожила в финале Уильямс и выиграла Уимблдон

13 июля, 2019, 17:18

Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила в финале американку Серену Уильямс и стала победительницей Уимблдонского турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде. В финальном матче седьмая сеяная Халеп в двух сетах нанесла поражение 11-й ракетке турнира американке Серене Уильямс со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 55 минут. Халеп 1 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Уильямс подала 2 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и упустила единственную возможность взять подачу соперницы.