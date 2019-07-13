Обидчица Свитолиной уничтожила в финале Уильямс и выиграла Уимблдон
13 июля, 2019, 17:18
Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила в финале американку Серену Уильямс и стала победительницей Уимблдонского турнира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде. В финальном матче седьмая сеяная Халеп в двух сетах нанесла поражение 11-й ракетке турнира американке Серене Уильямс со счетом 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 55 минут. Халеп 1 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Уильямс подала 2 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и упустила единственную возможность взять подачу соперницы.
@Simona_Halep #Wimbledon pic.twitter.com/RdUFeQwRwb- Wimbledon (@Wimbledon) 13 июля 2019 г.
- Напомним, 11 июля украинская теннисистка Элина Свитолина уступила румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдонского турнира.
- 13 июля 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей юниорского Уимблдонского турнира.
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