Системные изменения на таможне начнутся уже через год - Нефедов
Об этом Максим Нефедов сообщил во время встречи с бизнес-сообществом, организованным Европейской Бизнес Ассоциацией, передает УНИАН .
"Я ожидаю, что первые изменения начнутся уже до конца года, а системные улучшения начнутся не ранее чем через год. Например, об электронной таможне мы можем говорить не ранее чем через год. Но есть вещи, которые можно реализовать оперативно", - сообщил Нефедов. Новый глава таможенной службы добавил, что уже в конце следующей недели у него появится минимальная команда, которая начнет поэтапно внедрять изменения.
Нефедов также призвал бизнес-сообщество сообщать ему о любых нарушениях на таможне и связанных с ними лиц с целью принятия соответствующих кадровых решений.
"Я готов от вас принять любую информацию о нарушениях, которые помогут мне принять соответствующие кадровые решения", - добавил новый глава таможенной службы.
-
Напомним, 25 июня в заключительном этапе конкурсного отбора на должность главы Государственной таможенной службы Украины наибольшее количество баллов набрал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
-
Ранее сообщалось, что Нефедов представил стратегию реформирования таможни.
-
5 июля правительство утвердило Максима Нефедова (первого заместителя министра экономического развития и торговли) в должности главы Государственной таможенной службы Украины.
Читайте также
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
-
-
-
Читайте также
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
-
-