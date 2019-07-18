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Espreso.tvОбществоСистемные изменения на таможне начнутся уже через год - Нефедов

Системные изменения на таможне начнутся уже через год - Нефедов


фото: apostrophe.ua
Новый глава Государственной таможенной службы (ГТС) обещает ввести системные изменения в таможенной сфере не ранее, чем через год, впрочем первые ощутимые изменения начнутся уже до конца года

Об этом Максим Нефедов сообщил во время встречи с бизнес-сообществом, организованным Европейской Бизнес Ассоциацией, передает УНИАН .

"Я ожидаю, что первые изменения начнутся уже до конца года, а системные улучшения начнутся не ранее чем через год. Например, об электронной таможне мы можем говорить не ранее чем через год. Но есть вещи, которые можно реализовать оперативно", - сообщил Нефедов. Новый глава таможенной службы добавил, что уже в конце следующей недели у него появится минимальная команда, которая начнет поэтапно внедрять изменения.

Нефедов также призвал бизнес-сообщество сообщать ему о любых нарушениях на таможне и связанных с ними лиц с целью принятия соответствующих кадровых решений.

"Я готов от вас принять любую информацию о нарушениях, которые помогут мне принять соответствующие кадровые решения", - добавил новый глава таможенной службы.

  • Напомним, 25 июня в заключительном этапе конкурсного отбора на должность главы Государственной таможенной службы Украины наибольшее количество баллов набрал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

  • Ранее сообщалось, что Нефедов представил стратегию реформирования таможни.

  • 5 июля правительство утвердило Максима Нефедова (первого заместителя министра экономического развития и торговли) в должности главы Государственной таможенной службы Украины.

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