Судья Барышевского суда, который принял решение о SkyUp, передумала уходить в отставку

18 июля, 2019, 16:07

Елена Литвиненко, которая ранее принял решение о приостановлении действия лицензии авиаперевозчика SkyUp, отозвала свое заявление об отставке

Об этом сообщает "Громадское" .

Во время заседания Высшего совета правосудия должны были рассматривать вопрос об отставке Литвиненко, однако выяснилось, что она забрала свое заявление еще 15 июля. Эту информацию подтвердила помощница судьи Литвиненко. Судья и в дальнейшем рассматривает другие дела в суде.

Поэтому, согласно регламенту Высшего совета правосудия, заявление Литвиненко об увольнении так и не рассмотрели.