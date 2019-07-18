Судья Барышевского суда, который принял решение о SkyUp, передумала уходить в отставку
18 июля, 2019, 16:07
Елена Литвиненко, которая ранее принял решение о приостановлении действия лицензии авиаперевозчика SkyUp, отозвала свое заявление об отставке
Об этом сообщает "Громадское" .
Во время заседания Высшего совета правосудия должны были рассматривать вопрос об отставке Литвиненко, однако выяснилось, что она забрала свое заявление еще 15 июля. Эту информацию подтвердила помощница судьи Литвиненко. Судья и в дальнейшем рассматривает другие дела в суде.
Поэтому, согласно регламенту Высшего совета правосудия, заявление Литвиненко об увольнении так и не рассмотрели.
- Напомним, суд приостановил лицензию первого украинского лоукостера SkyUp.
- В то же время авиакомпания SkyUp Airlines в пресс-релизе сообщила , что работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.
- 12 июня SkyUp обжаловал решение суда и уже работает в обычном режиме.
- Истица в SkyUp отказалась от судебного иска , потому что никогда не была клиенткой авиакомпании
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