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Espreso.tvОбществоСудья Барышевского суда, который принял решение о SkyUp, передумала уходить в отставку

Судья Барышевского суда, который принял решение о SkyUp, передумала уходить в отставку

Елена Литвиненко, которая ранее принял решение о приостановлении действия лицензии авиаперевозчика SkyUp, отозвала свое заявление об отставке

Об этом сообщает "Громадское" .

Во время заседания Высшего совета правосудия должны были рассматривать вопрос об отставке Литвиненко, однако выяснилось, что она забрала свое заявление еще 15 июля. Эту информацию подтвердила помощница судьи Литвиненко. Судья и в дальнейшем рассматривает другие дела в суде.

Поэтому, согласно регламенту Высшего совета правосудия, заявление Литвиненко об увольнении так и не рассмотрели.

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