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Espreso.tvОбществоСуд снова позволил нардепу-беглецу Онищенко участвовать в выборах в Раду

Суд снова позволил нардепу-беглецу Онищенко участвовать в выборах в Раду


фото: ukranews
Суд обязал ЦИК внести Александра Онищенко в избирательный бюллетень как мажоритарщика на 93-м округе в Киевской области в связи с "вновь открывшимися обстоятельствами"

Об этом сообщает "Следствие.Инфо" со ссылкой на документ за подписью судей Шестого апелляционного административного админсуда Василенко, Кузьменко и Шурка.

Накануне суд признал, что Александр Онищенко в течение последних трех лет не скрывался от правоохранителей, а учился в испанской Школе верховой езды.

"Согласно письму ООО "Конюшня Бутенко А.", последняя направила Онищенко за границу на учебу в Школу верховой езды "Средиземный конный тур Олива Нова" (Испания). Согласно справке от 5 июля 2019 года, Онищенко Александр Романович в период с 1 Июнь 2016 по настоящее время проходил и проходит обучение ", - говорится в решении суда.

Суд признал, что это является достаточным доказательством, что Онищенко был за пределами Украины по уважительным причинам. Поэтому обязал Центральную избирательную комиссию внести его в избирательный бюллетень как мажоритарщика на 93-м округе на Киевщине.

Теперь у ЦИК есть только два дня, чтобы обжаловать это решение в Верховном суде и в очередной раз отказать Онищенко баллотироваться.

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