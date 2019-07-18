Суд снова позволил нардепу-беглецу Онищенко участвовать в выборах в Раду
Об этом сообщает "Следствие.Инфо" со ссылкой на документ за подписью судей Шестого апелляционного административного админсуда Василенко, Кузьменко и Шурка.
Накануне суд признал, что Александр Онищенко в течение последних трех лет не скрывался от правоохранителей, а учился в испанской Школе верховой езды.
"Согласно письму ООО "Конюшня Бутенко А.", последняя направила Онищенко за границу на учебу в Школу верховой езды "Средиземный конный тур Олива Нова" (Испания). Согласно справке от 5 июля 2019 года, Онищенко Александр Романович в период с 1 Июнь 2016 по настоящее время проходил и проходит обучение ", - говорится в решении суда.
Суд признал, что это является достаточным доказательством, что Онищенко был за пределами Украины по уважительным причинам. Поэтому обязал Центральную избирательную комиссию внести его в избирательный бюллетень как мажоритарщика на 93-м округе на Киевщине.
Теперь у ЦИК есть только два дня, чтобы обжаловать это решение в Верховном суде и в очередной раз отказать Онищенко баллотироваться.
- 15 июня депутат-беглец Онищенко подал документы в ЦИК
- Тогда ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы
- 22 июня Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК зарегистрировать в прошлом одного из крупнейших газодобытчиков страны Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду.
- В ответ ЦИК подала апелляцию на решение суда о регистрации кандидатом в нардепы Онищенко
- 5 июля Верховная Суд повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации нардепа Александра Онищенко кандидатом на выборах в Верховную Раду
Читайте также
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
-
-
-
Читайте также
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
-
-