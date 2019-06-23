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Espreso.tvВыборы 2019ЦИК подала апелляцию на решение суда о регистрации кандидатом в нардепы Онищенко

ЦИК подала апелляцию на решение суда о регистрации кандидатом в нардепы Онищенко


фото: ukrinform.ua
Центральная избирательная комиссия подала апелляцию на решение Шестого апелляционного административного суда, который обязал зарегистрировать Александра Онищенко кандидатом в нардепы

Об этом сообщает "Укринформ" .

"ЦИК не согласен с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права. Также Комиссия считает, что изложенные в решении выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела", - отмечается в сообщении пресс -службы ЦИК /

Отмечается, что, пользуясь правом, предоставленным Кодексом административного судопроизводства Украины, Центральная избирательная комиссия 23 июня подала апелляционную жалобу на вышеуказанное решение Шестого апелляционного административного суда.

В ЦИК напомнили, что решением Шестого апелляционного административного суда от 21 июня 2019 было удовлетворено административный иск Онищенко А.Р. в Центральную избирательную комиссию об отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Онищенко А.Р., выдвинутого Социалистической партией Украины, в одномандатном избирательном округе № 93 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. Кроме того, Комиссия обязана зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты Украины.

  • Напомним, 22 июня, несмотря на долгое отсутствие в Украине апелляционный суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в народные депутаты.
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