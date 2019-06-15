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Espreso.tvВыборы 2019Депутат-беглец Онищенко подал документы в ЦИК

Депутат-беглец Онищенко подал документы в ЦИК


фото: radiosvoboda.org
Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая сообщила, что депутат-беглец Александр Онищенко подал документы для участия во внеочередных парламентских выборах

Об этом сообщает 5 канал.

Бернацкая заявила, что народный депутат Александр Онищенко, который находится за пределами Украины и которого НАБУ подозревает в организации коррупционной схемы, подал документы для участия во внеочередных парламентских выборах,

По ее словам, в пакете документов, который Онищенко направил в ЦИК, указано, будто он отсутствовал в Украине, поскольку его делегировали для участия в конных соревнованиях.

В ближайшее время комиссия должна рассмотреть его заявление и принять решение о допуске или недопуске для участия в выборах, отметила Бернацкая.

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