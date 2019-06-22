"Представлял Украину на соревнованиях по конному спорту". ЦИК зарегистрирует экс-"регионала" Онищенко несмотря на отсутствие в Украине

22 июня, 2019, 09:33

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК зарегистрировать нардепа-беглеца, в прошлом одного из крупнейших газодобытчиков страны Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду

Соответствующее решение было принято 21 июня 2019 г., передает Слидство.Инфо .

Онищенко подал в суд на решение ЦИК, которая ранее отказалась регистрировать его кандидатом из-за того, что в течение последних 5 лет он не проживал в Украине.

"В своей автобиографии как кандидат он написал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника". В подтверждение Онищенко дал письмо от общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украина". Суд принял его аргументы и удовлетворил ходатайство", - отмечает издание.

"Коллегия судей отмечает, что указанные документы подтверждающие уважительность причины выезда Онищенко за пределы Украины с 2016 года по настоящее время", - говорится в решении суда.

Сам Онищенко подтвердил информацию на своей странице в Facebook , написав:

"Получил хорошие новости сегодня".

Справка

В 2012 г. Онищенко был избран в Верховную Раду от 93-го округа. Он входил во фракцию Партии регионов, от которой двумя годами ранее прошел в Киевский областной совет.