"Представлял Украину на соревнованиях по конному спорту". ЦИК зарегистрирует экс-"регионала" Онищенко несмотря на отсутствие в Украине
Соответствующее решение было принято 21 июня 2019 г., передает Слидство.Инфо .
Онищенко подал в суд на решение ЦИК, которая ранее отказалась регистрировать его кандидатом из-за того, что в течение последних 5 лет он не проживал в Украине.
"В своей автобиографии как кандидат он написал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника". В подтверждение Онищенко дал письмо от общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украина". Суд принял его аргументы и удовлетворил ходатайство", - отмечает издание.
"Коллегия судей отмечает, что указанные документы подтверждающие уважительность причины выезда Онищенко за пределы Украины с 2016 года по настоящее время", - говорится в решении суда.
Сам Онищенко подтвердил информацию на своей странице в Facebook , написав:
"Получил хорошие новости сегодня".
Справка
В 2012 г. Онищенко был избран в Верховную Раду от 93-го округа. Он входил во фракцию Партии регионов, от которой двумя годами ранее прошел в Киевский областной совет.
- В июне Онищенко заявил, что возвращается в Украину для участия в досрочных парламентских выборах.
- 15 июня он подал документы в ЦИК.
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