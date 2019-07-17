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Espreso.tvОбществоЗеленский внес в ВРУ законопроект о конфискации незаконных активов чиновников

Зеленский внес в ВРУ законопроект о конфискации незаконных активов чиновников


фото: president.gov.ua
Законопроект предлагает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов

Соответствующий законопроект №10461 обнародован на сайте парламента, впрочем текста законопроекта пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.

Документ зарегистрирован 17 июля.


 

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