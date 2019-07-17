Зеленский внес в ВРУ законопроект о конфискации незаконных активов чиновников
17 июля, 2019, 14:44
Законопроект предлагает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов
Соответствующий законопроект №10461 обнародован на сайте парламента, впрочем текста законопроекта пока нет.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.
Документ зарегистрирован 17 июля.
- Напомним, ранее заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка сообщил, что планируется созыв внеочередной сессии Верховной Рады на четверг, 18 июля.
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