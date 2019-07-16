Офис президента созывает внеочередную сессию ВР с требованием принять закон о незаконном обогащении, - Рябошапка

16 июля, 2019, 12:03

Заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка сообщил, что планируется созыв внеочередной сессии Верховной Рады на четверг, 18 Июля

Об этом он заявил на форуме "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента" во вторник, сообщает " Укринформ".

"Сейчас мы планируем уже в четверг созвать внеочередную сессию парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое даст работать эффективно Высшему Антикоррупционному суду, и будем требовать от парламента принять закон о незаконном обогащении", - сказал Рябошапка.

Он отметил, что будет также инициировано принятие еще нескольких инициатив на внеочередной сессии.

"Кроме того, будет еще несколько инициатив, которые мы будем требовать принять еще от этого состава парламента. Очевидно, что у людей в головах уже выборы, но они должны выполнить свой долг до конца перед страной, перед нами", - отметил Рябошапка.

Согласно календарному плану, 12 июля состоялось последнее пленарное заседание Верховной Рады VIII созыва.