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Espreso.tvОбществоВ деле MH17 появились новые свидетели, - Международная следственная группа

В деле MH17 появились новые свидетели, - Международная следственная группа

Новые свидетели по делу об авиакатастрофе рейса МН17 связались с Международной следственной группой (JIT)
Об этом сообщает нидерландская газета NRC со ссылкой на председателя JIT Вилберта Паулиссена.

"В ходе поиска виновных в сбивании MH17 появились новые свидетели", - говорится в сообщении.

По словам Паулиссена, сейчас следствие делает новые шаги, и это все "выглядит многообещающе".

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В то же время главный прокурор Нидерландов и координатор следственной группы Фред Вестербейке заявил, что все доказательства о причастности России к авиакатастрофе будут представлены в суде.

Ранее нидерландский журналист-расследователь Питер Фонхайз идентифицировал нескольких причастных к катастрофе МН17, кроме тех, кому уже официально предъявлено обвинение.

Сегодня во многих странах мира родные погибших и посольства их стран проведут траурные акции в память о жертвах.

Накануне ЕС призвал Россию признать ответственность за катастрофу MH17.

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