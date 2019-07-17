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Espreso.tvОбществоСозыв внеочередного заседания не предусмотрен регламентом Рады, - Парубий ответил Зеленскому

Созыв внеочередного заседания не предусмотрен регламентом Рады, - Парубий ответил Зеленскому

Поскольку последнее пленарное заседание 10-й сессии состоялось 12 июля, есть предусмотренная законодательством возможность - созвать внеочередную сессию

Об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии", - пишет Парубий.

По его словам, поскольку последнее пленарное заседание 10 сессии состоялось 12 июля есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию президента внеочередную сессию Верховной Рады.

"Обратился к президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями Закона", - резюмировал Парубий.

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