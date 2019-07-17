Созыв внеочередного заседания не предусмотрен регламентом Рады, - Парубий ответил Зеленскому
Об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии", - пишет Парубий.
По его словам, поскольку последнее пленарное заседание 10 сессии состоялось 12 июля есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию президента внеочередную сессию Верховной Рады.
"Обратился к президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями Закона", - резюмировал Парубий.
- Заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка сообщил, что планируется созыв внеочередной сессии Верховной Рады на четверг, 18 июля.
- Зеленский хочет предложить Верховной Раде на внеочередном заседании отсрочить применение штрафных санкций для владельцев авто на еврономерах на 90 дней.
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