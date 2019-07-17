Премьер Италии доложит Сенату о российском финансировании партии Сальвини
Об этом сообщает ANSA.
Председатель Демократической партии в Сенате Андреа Маркуччи заявил, что Конте согласился по просьбе партии доложить парламенту по этому вопросу.
Вице-премьер Сальвини, министр внутренних дел и лидер "Лиги", отказался докладывать парламенту конкретно об этом деле, но сказал, что готов говорить об этом во время своего очередного часа вопросов к правительству.
Демократическая партия требует, чтобы Сальвини отчитывался парламенту конкретно о "русском" деле.
На прошлой неделе издание BuzzFeed опубликовало записи переговоров представителей ультраправой итальянской партии "Лига Севера" с чиновниками Кремля, во время которых итальянцы договаривались о финансовой поддержке.
Позже Сальвини опроверг эту информацию и пообещал судиться с американским изданием.
Впоследствии прокуратура Милана начала расследование по финансированию из России партии Сальвини "Лига Севера". Так, в понедельник днем вызвали на допрос члена "Лиги", помощника Сальвини Джанлуку Савойни, который в прошлом году встретился вместе с двумя другими итальянцами и тремя русскими в одном из московских отелей, чтобы якобы обсудить тайное финансирование для партии на около $65 миллионов.
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