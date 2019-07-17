Портнов обжалует закрытие производства против Порошенко
17 июля, 2019, 20:07
Экс-заместитель главы Администрации времен президента Януковича Андрей Портнов намерен обжаловать решение Генеральной прокуратуры о закрытии уголовного производства против Петра Порошенко
Об этом Портнов сообщил в Facebook.
"Сегодня Луценко закрыл одно из уголовных производств следователей ГБР о государственной измене Порошенко, который пожертвовал украинскими моряками и ввел в целях сохранения власти военное положение. Мы немедленно будем обжаловать это в суде", - написал он.
В заявлении он назвал причастными к закрытию дела генерального прокурора Юрия Луценко и его заместителя Сергея Кизя.
- 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований
- Также появилась копия повестки на допрос от Государственного бюро расследований бывшему президенту Петру Порошенко.
- Адвокаты экс-президента сообщили, что Порошенко не может явиться на допрос в связи с тем, что пятый глава государства принимает участие в предвыборной агитации.
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