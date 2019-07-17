Портнов обжалует закрытие производства против Порошенко

17 июля, 2019, 20:07

Экс-заместитель главы Администрации времен президента Януковича Андрей Портнов намерен обжаловать решение Генеральной прокуратуры о закрытии уголовного производства против Петра Порошенко

Об этом Портнов сообщил в Facebook.

"Сегодня Луценко закрыл одно из уголовных производств следователей ГБР о государственной измене Порошенко, который пожертвовал украинскими моряками и ввел в целях сохранения власти военное положение. Мы немедленно будем обжаловать это в суде", - написал он.

В заявлении он назвал причастными к закрытию дела генерального прокурора Юрия Луценко и его заместителя Сергея Кизя.