Обнародована повестка, которой ГБР вызывает Порошенко на допрос

11 июля, 2019, 20:52

Появилась копия повестки на допрос от Государственного бюро расследований бывшему президенту Петру Порошенко

Копия документа поступила в распоряжение "Украинской правды".

В повестке отмечается, что Порошенко 17 июля в 9:30 необходимо явиться к начальнику третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Олегу Корецкому.

Цель вызова - участие в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №62019000000000713 относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований