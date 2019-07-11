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Espreso.tvОбществоОбнародована повестка, которой ГБР вызывает Порошенко на допрос

Обнародована повестка, которой ГБР вызывает Порошенко на допрос

Появилась копия повестки на допрос от Государственного бюро расследований бывшему президенту Петру Порошенко

Копия документа поступила в распоряжение "Украинской правды".

В повестке отмечается, что Порошенко 17 июля в 9:30 необходимо явиться к начальнику третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Олегу Корецкому.

Цель вызова - участие в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №62019000000000713 относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

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11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований

 

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