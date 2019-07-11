Обнародована повестка, которой ГБР вызывает Порошенко на допрос
11 июля, 2019, 20:52
Появилась копия повестки на допрос от Государственного бюро расследований бывшему президенту Петру Порошенко
Копия документа поступила в распоряжение "Украинской правды".
В повестке отмечается, что Порошенко 17 июля в 9:30 необходимо явиться к начальнику третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Олегу Корецкому.
Цель вызова - участие в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №62019000000000713 относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".
11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований
Читайте также
-
4 июля, 2019 От Донецка до Перемышля - 5 книг, которые сближают
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-