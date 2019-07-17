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Espreso.tvОбществоГПУ вызывает Портнова на допрос

ГПУ вызывает Портнова на допрос

Генеральная прокуратура Украины вызывает экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова на допрос по делу о расстрелах активистов Революции Достоинства в центре Киева

Об этом сообщает сайт ГПУ.

В указанном уголовном производстве Портнов имеет статус свидетеля. Допрос запланирован на 11:00 пятницы 19 июля.

Дело открыто "по фактам преступного препятствования проведению собраний и митингов в период листопада 2013 года - февраль 2014 на Майдане Незалежности в Киеве, превышение служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов при применении физической силы и специальных средств к гражданам, которые реализовывали свое конституционное право на мирные собрания и митинги на улицах центральной части Киева, повлекшее тяжкие последствия, организации умышленных убийств протестующих и других фактов преступного противодействия протестным акциям".

Напомним, после бегства Януковича Портнов также уехал из Украины и 5 лет находился за границей.

5 марта 2014 г. Евросоюз заблокировал на год активы 18 бывших украинских чиновников, подозреваемых в незаконном завладении государственной собственностью, в том числе Портнова. За год ЕС исключил из санкционного списка четырех бывших украинских чиновников, в том числе Портнова.

Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019 г. Его допросили в Генеральной прокуратуре в качестве свидетеля по делам Майдана.

Председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан назвал Портнова своим "многолетним другом".

Портнов назвал обыски у экс-советника пятого президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова своим приветствием.

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