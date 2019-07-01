"Мой многолетний друг": глава Офиса президента Богдан рассказал о Портнове
1 июля, 2019, 09:25
Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал об отношениях с заместителем главы АП времен Януковича Андреем Портновым
Об этом говорится в интервью РБК-Украина .
Богдан отметил, что знает Портнова и работал с ним вместе.
"Он очень квалифицированный юрист, который выиграл все европейские суды, и я не слышал ни одного момента, чтобы государство имело к нему претензии", - рассказал Богдан.
Глава Офиса Зеленского сообщил также, что Портнов не может занять какую-то должность при этой власти, "потому что против президент".
"Это было бы неправильное политическое решение, мы не можем себе этого позволить. Я тоже против, и не буду подставлять президента. Но да, это мой многолетний друг", - добавил Богдан.
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