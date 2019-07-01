"Мой многолетний друг": глава Офиса президента Богдан рассказал о Портнове

1 июля, 2019, 09:25

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал об отношениях с заместителем главы АП времен Януковича Андреем Портновым

Об этом говорится в интервью РБК-Украина .

Богдан отметил, что знает Портнова и работал с ним вместе.

"Он очень квалифицированный юрист, который выиграл все европейские суды, и я не слышал ни одного момента, чтобы государство имело к нему претензии", - рассказал Богдан.

Глава Офиса Зеленского сообщил также, что Портнов не может занять какую-то должность при этой власти, "потому что против президент".

"Это было бы неправильное политическое решение, мы не можем себе этого позволить. Я тоже против, и не буду подставлять президента. Но да, это мой многолетний друг", - добавил Богдан.