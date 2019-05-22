ГПУ допросила Портнова по делам Майдана

22 мая, 2019, 21:22

Заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов был допрошен в Генеральной прокуратуре в качестве свидетеля по делам Майдана

Об этом сообщил руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает Интерфакс-Украина.

"Позвонил утром его адвокат следователям и попросил о допросе, поскольку в понедельник, (27 мая - дата, на которую Портнов вызывался, - ред.) его не будет в Украине", - рассказал Горбатюк.

По его словам, следователи согласились и провели допрос в среду.

"Это был предварительный допрос, будут еще дополнительные", - добавил руководитель управления спецрасследований.

По словам самого Портнова, в Генеральной прокуратуре он пробыл 3,5 часа.