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Espreso.tvОбществоГПУ допросила Портнова по делам Майдана

ГПУ допросила Портнова по делам Майдана

Заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов был допрошен в Генеральной прокуратуре в качестве свидетеля по делам Майдана

Об этом сообщил руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает Интерфакс-Украина.

"Позвонил утром его адвокат следователям и попросил о допросе, поскольку в понедельник, (27 мая - дата, на которую Портнов вызывался, - ред.) его не будет в Украине", - рассказал Горбатюк.

По его словам, следователи согласились и провели допрос в среду.

"Это был предварительный допрос, будут еще дополнительные", - добавил руководитель управления спецрасследований.

По словам самого Портнова, в Генеральной прокуратуре он пробыл 3,5 часа.

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