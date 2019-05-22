ГПУ допросила Портнова по делам Майдана
22 мая, 2019, 21:22
Заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов был допрошен в Генеральной прокуратуре в качестве свидетеля по делам Майдана
Об этом сообщил руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает Интерфакс-Украина.
"Позвонил утром его адвокат следователям и попросил о допросе, поскольку в понедельник, (27 мая - дата, на которую Портнов вызывался, - ред.) его не будет в Украине", - рассказал Горбатюк.
По его словам, следователи согласились и провели допрос в среду.
"Это был предварительный допрос, будут еще дополнительные", - добавил руководитель управления спецрасследований.
По словам самого Портнова, в Генеральной прокуратуре он пробыл 3,5 часа.
- 19 мая Портнов вернулся в Украину.
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