Украинцы самостоятельно справятся со своими проблемами, - Ельченко на заседании Совбеза ООН по языковому закону

16 июля, 2019, 19:05

Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко прокомментировал вмешательства России в "языковой вопрос" Украины

Об этом сообщил Владимир Ельченко во время заседания Совета безопасности ООН относительно "языкового закона", передает Еспресо.TV.

Ельченко заявил, что государство, которое сотнями лет прилагало усилия для подавления украинского языка с принудительным замещением ее на русский язык, "не имеет никакого права указывать нам, что делать".

Кроме того, он напомнил, что в Австралии, Аргентине, Словакии есть украинские школы, а в России, где живет почти 7 млн украинцев, согласно официальным данным, нет ни одной.

"Я могу только повторить слова из Нагорной проповеди (Иисуса Христа - ред.,):" Вы лицемеры, выньте сначала сучок из глаза своего, а затем делайте замечания о соломинке в глазу брата твоего ".

Отметил, что украинцы самостоятельно справятся со своими проблемами. Однако, рассчитывают на поддержку различных комиссий, например, Комиссии по делам национальных меньшинств, Венецианской комиссии и так далее.

"Каждый раз, когда Россия поднимает этот вопрос, у них двойная цель: произвести давление на Украину и облегчить давление на самих себя", - добавил Ельченко.