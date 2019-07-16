Закон о функционировании украинского языка как государственного вступил в силу

16 июля, 2019, 08:17

Во вторник, 16 июля, вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Закон вступил в силу через 2 месяца после его подписания президентом Украины Петром Порошенко 15 мая 2019 года.

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий поддержать языковой закон участием во всеукраинской акции, которая состоится 16 июля в 20 городах по всей стране.

"Итак Закон об украинском языке начал действовать!!! Мы с общественными активистами давно анонсировали акции по всей Украине от Запада до Востока! Когда об общественных мероприятиях стало известно, во многих городах начали делать все, чтобы их сорвать - от попыток запрета до организации провокаций и проведения параллельных концертов различных исполнителей. Не перепутайте! Не обращайте внимания на провокации!!! Приходите, поддержите украинский язык, продемонстрируйте антиукраинским силам собственную позицию! 16 июля жители 20 городов на Востоке и Западе, на Севере и на Юге Украины соберутся на площадях, чтобы отметить вступление в действие закона о государственном языке", - написал Николай Княжицкий.

Акция будет проходить в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Виннице, Днепре, Херсоне, Житомире, Ивано-Франковске, Каменце-Подольском, Ананьеве, Богуславе, Кропивницком, Луцке, Мариуполе, Николаеве, Первомайске, Полтаве, Ривно, Ружине, Сумах, Тернополе, Тростянце, Умани, Черкассах, Чернигове. В Киеве акция начнется в 19:00 возле Арки дружбы народов, во Львове - в 19:30 на проспекте Свободы возле памятника Шевченко, в Харькове - в 19:00 на площади Свободы.

"Целью акции является популяризировать украинский язык. Задача закона - объединить Украину, гарантировать каждому человеку право на получение информации и услуг на украинском языке во всех публичных сферах на всей территории нашего государства. Украинский язык - один из ключевых факторов государственной независимости, национальной безопасности и целостности страны", - подчеркнул Николай Княжицкий.