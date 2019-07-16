У Меркель прокомментировали ее одышку во время визита в Париж

16 июля, 2019, 10:26

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что затрудненное дыхание канцлера Ангелы Меркель во время визита в Париж связано с быстрым подъемом по лестнице

Об этом сообщает Focus online.

"Федеральный канцлер очень быстро поднималась по лестнице, чтобы вовремя добраться к журналистам, и после этого немедленно начала делать заявление. Здесь нет ничего особенного, и, конечно, нет оснований для спекуляций", - сказал Зайберт.

В воскресенье, 14 июля, канцлер общалась с журналистами во время визита в Париж, куда она прибыла для празднования Дня взятия Бастилии. Многие журналисты заметили, что она тяжело дышала.