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Espreso.tvМирУ Меркель прокомментировали ее одышку во время визита в Париж

У Меркель прокомментировали ее одышку во время визита в Париж

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что затрудненное дыхание канцлера Ангелы Меркель во время визита в Париж связано с быстрым подъемом по лестнице

Об этом сообщает Focus online.

"Федеральный канцлер очень быстро поднималась по лестнице, чтобы вовремя добраться к журналистам, и после этого немедленно начала делать заявление. Здесь нет ничего особенного, и, конечно, нет оснований для спекуляций", - сказал Зайберт.

В воскресенье, 14 июля, канцлер общалась с журналистами во время визита в Париж, куда она прибыла для празднования Дня взятия Бастилии. Многие журналисты заметили, что она тяжело дышала.

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