Путин против: Москалькова прокомментировала возможность обмена Вышинского на пленных моряков

16 июля, 2019, 11:32

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прокомментировала возможность обмена руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского на 24 украинских моряков

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин - против таких подходов, когда о людях говорят как об обменном фонде. И сам Кирилл Вышинский говорит, что он не согласен ни на какие обмены и будет добиваться оправдательного приговора", - сказала она, пишет Радио Свобода.

Москалькова добавила, что нужно искать другие "правовые и моральные механизмы", благодаря которым "люди вернутся домой, к семьям".

Москалькова приехала в Киев, чтобы поддержать Вышинского во время заседания суда. Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела Кирилла Вышинского на 19 июля.