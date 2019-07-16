Путин против: Москалькова прокомментировала возможность обмена Вышинского на пленных моряков
16 июля, 2019, 11:32
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прокомментировала возможность обмена руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского на 24 украинских моряков
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин - против таких подходов, когда о людях говорят как об обменном фонде. И сам Кирилл Вышинский говорит, что он не согласен ни на какие обмены и будет добиваться оправдательного приговора", - сказала она, пишет Радио Свобода.
Москалькова добавила, что нужно искать другие "правовые и моральные механизмы", благодаря которым "люди вернутся домой, к семьям".
Москалькова приехала в Киев, чтобы поддержать Вышинского во время заседания суда. Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела Кирилла Вышинского на 19 июля.
- Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли и экипажи.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- 10 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву начал рассмотрение дела захваченных Россией украинских моряков.
- Захваченным Россией украинским морякам грозит до 6 лет заключения.
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