Нефедов официально зарегистрировал Государственную таможенную службу
16 июля, 2019, 13:58
Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов зарегистрировал юридическое лицо ведомства
Об этом он сообщил в Facebook.
"Юридическое лицо создано! Полетели! ", - отметил он.
- Напомним, 25 июня в заключительном этапе конкурсного отбора на должность главы Государственной таможенной службы Украины наибольшее количество баллов набрал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
- Ранее сообщалось, что Нефедов представил стратегию реформирования таможни.
- 5 июля правительство утвердило Максима Нефедова (первого заместителя министра экономического развития и торговли) в должности председателя Государственной таможенной службы Украины.
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