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Espreso.tvОбществоНефедов официально зарегистрировал Государственную таможенную службу

Нефедов официально зарегистрировал Государственную таможенную службу


фото: facebook
Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов зарегистрировал юридическое лицо ведомства

Об этом он сообщил в Facebook.

"Юридическое лицо создано! Полетели! ", - отметил он.

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  • Напомним, 25 июня в заключительном этапе конкурсного отбора на должность главы Государственной таможенной службы Украины наибольшее количество баллов набрал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
  • Ранее сообщалось, что Нефедов представил стратегию реформирования таможни.
  • 5 июля правительство утвердило Максима Нефедова (первого заместителя министра экономического развития и торговли) в должности председателя Государственной таможенной службы Украины.
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