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Espreso.tvОбществоФиларет остается архиереем ПЦУ, - Епифаний

Филарет остается архиереем ПЦУ, - Епифаний


фото: radiosvoboda
Митрополит Епифаний сообщил, что владыку Филарета до сих пор считают архиереем ПЦУ

Об этом Предстоятель ПЦУ рассказал в интервью, передает Религиозная правда.

"На заседании Священного Синода мы поднимали вопросы, которые будут решением по тем действиям, которые были совершены им (Филаретом, - ред.,) в течение последних дней до Синода. Мы решили, учитывая его заслуги, оставить его архиереем Православной церкви Украины. До сих пор мы считаем его нашим собратом, архиереем Православной церкви Украины ", - сказал митрополит.

Он добавил, что владыка Филарет может делать любые заявления, но это не повлияет на решение Синода.
Кроме этого, Епифаний заявил, что Филарет и в дальнейшем будет проводить богослужения.

"Мы не будем уподобляться Русской православной церкви, которая уничтожает, если человек говорит вопреки, оступился. Мы не будем идти этим разрушительным путем. Мы в дальнейшем как открытая Церковь - я всегда декларирую это: все, что мы будем делать и делаем, мы делаем с любовью. В основе должна быть любовь. Если не будет любви, то не заложим тот настоящий духовный фундамент развития нашей Православной церкви Украины ", - подчеркнул Предстоятель.

Епифаний заметил, что верит в то, что владыка Филарет изменит свое мнение, признает свои поступки разрушительными, вернется и дальше будет работать для развития поместной Украинской церкви.

  • Напоминаем, 20 июня Филарет объявил о восстановлении УПЦ КП и неприятии автокефалии.

  • 20 июня Филарет созвал собственный "собор" для восстановления УПЦ КП. СМИ назвали некоторых участников

  • 24 июня все приходы и монастыри города Киева, до 15 декабря находились в составе Киевского Патриархата, подчинили митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

  • 24 июня почетного патриарха Филарета лишили канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.

 

 

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