В посольстве США надеются на тщательное расследование обстрела "112 Украина"

15 июля, 2019, 17:58

В посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине подчеркнули недопустимость нападений на любые медиа

Об этом сообщается на Facebook посольства США в Украине.

"Физические нападения на любых журналистов или офисы любых медиа недопустимы. Мы надеемся на тщательное расследование недавнего нападения на офис телеканала 112", - отметили в сообщении.