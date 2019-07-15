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Espreso.tvОбществоВ посольстве США надеются на тщательное расследование обстрела "112 Украина"

В посольстве США надеются на тщательное расследование обстрела "112 Украина"

В посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине подчеркнули недопустимость нападений на любые медиа

Об этом сообщается на Facebook посольства США в Украине.

"Физические нападения на любых журналистов или офисы любых медиа недопустимы. Мы надеемся на тщательное расследование недавнего нападения на офис телеканала 112", - отметили в сообщении.

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