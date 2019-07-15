В посольстве США надеются на тщательное расследование обстрела "112 Украина"
15 июля, 2019, 17:58
В посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине подчеркнули недопустимость нападений на любые медиа
Об этом сообщается на Facebook посольства США в Украине.
"Физические нападения на любых журналистов или офисы любых медиа недопустимы. Мы надеемся на тщательное расследование недавнего нападения на офис телеканала 112", - отметили в сообщении.
- Напомним, в ночь с 12 на 13 июля 2019 г. неустановленные лица открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета по расположенному в Киеве помещению телеканала "112 Украина", который связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком.
- 13 июля случай с повреждением фасада здания телевизионного канала "112 Украина" правоохранители определили как террористический акт.
- Дело о выстреле из гранатомета в здание "112 канала" передали в Службу безопасности Украины
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