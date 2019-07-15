Соратника Януковича Иванющенко вновь объявили в розыск

15 июля, 2019, 14:57

Экс-соратника Виктора Януковича и бывшего депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко вернули в базу разыскиваемых лиц

Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте МВД.

В частности отмечено, что Иванющенко подозревают в нарушении ч. 3 ст. 258 (Террористический акт), ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.5 ст.189 (вымогательство).