Соратника Януковича Иванющенко вновь объявили в розыск
15 июля, 2019, 14:57
Экс-соратника Виктора Януковича и бывшего депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко вернули в базу разыскиваемых лиц
Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте МВД.
В частности отмечено, что Иванющенко подозревают в нарушении ч. 3 ст. 258 (Террористический акт), ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.5 ст.189 (вымогательство).
- 3 июля сообщалось, что Иванющенко больше не в розыске . Причина - закрытие уголовного производства.
- Однако в ГПУ заявили, что экс-депутата нужно вернуть в розыск. Кроме того, Генеральная прокуратура просила восстановить розыск партнера Иванющенко по одесскому бизнесу Ивана Аврамова.
- Верховный суд закрыл все уголовные производства в отношении Юрия Иванющенко в марте 2017 года. В ноябре 2017 Европейский суд общей юрисдикции принял решение об отмене санкций в отношении бывшего народного депутата Украины Юрия Иванющенко.
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