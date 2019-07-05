ГПУ отменила закрытие дела против соратника Януковича Иванющенко, - Сарган
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
Отмечается, что Иванющенко подозревают в получении неправомерной выгоды имущественного характера в особо крупном размере (618 млн грн), завладении средствами государственного бюджета в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц; вымогательстве.
Также сообщается, что главе Нацполиции направили письмо о возобновлении розыска Иванющенко.
Ранее сообщалось, что прокуратура закрыла дело против соратника Януковича "Юры Енакиевского".
В июле стало известно, что МВД сняло с розыска Иванющенко.
В 2007 году Юрий Иванющенко стал народным депутатом "Партии Регионов".
Он, якобы, является известным криминальным авторитетом по кличке "Юра Енакиевский".
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