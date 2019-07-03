МВД сняло с розыска соратника Януковича "Юру Енакиевского"

3 июля, 2019, 08:34

Министерство внутренних дел сняло с розыска экс-регионала из окружения Виктора Януковича - Юрия Иванющенко ( "Енакиевского")

Об этом заявили в Нацполиции, передает Украинская правда .

Отмечается, что информация о его розыске исчезла из базы МВД.

В Национальной полиции подтвердили, что Иванющенко сняли с розыска, поскольку прокуратура закрыла к нему уголовное производство.

"В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскных баз и снятия с розыска", - объясняет представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

В прокуратуре Одесской области ответили, что закрыли дело против Иванющенко в апреле 2019 года. Среди причин прокуратура назвала:

Отмена КС статьи о незаконном обогащении. Обязательства судов закрыть дело в той части, которая касалась "рейдерства" одесского рынка.

В 2007 году Юрий Иванющенко стал народным депутатом "Партии Регионов".

Он, якобы, является известным криминальным авторитетом по кличке "Юра Енакиевский".