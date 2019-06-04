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Espreso.tvОбществоПрокуратура закрыла дело против соратника Януковича "Юры Енакиевского"

Прокуратура закрыла дело против соратника Януковича "Юры Енакиевского"


фото: nv.ua
Прокуратура Одесской области в апреле 2019 г. закрыла уголовное производство, в котором фигурировал экс-нардеп Юрий Иванющенко

Об этом говорится в постановлениях прокуратуры, передает издание Lb.ua

Отмечается, что Иванющенко подозревали по двум эпизодам.

Первый из них касался растраты денег, которые выделили в рамках "Киотского протокола" (международное соглашение об ограничении выбросов в атмосферу парниковых газов) на утепление объектов социальной сферы на Луганщине.

В декабре 2014 года Иванющенко сообщили о подозрении по ч.3 ст. 368-2, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК по факту получения неправомерной выгоды имущественного характера в особо крупном размере (618 млн грн) и завладения средствами государственного бюджета в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц.

Однако, в 2015-2016 годах суды всех инстанций подтвердили, что ООО "Карпатыстройинвест" надлежащим образом выполнил работы. В начале апреля 2019 Киевский апелляционный суд обязал прокуроров снять подозрение с Иванющенко из-за отсутствия состава преступления.

Второй эпизод касается завладения долей в уставном фонде ООО "Промрынок" (рынок "7-й километр" в Одессе). В сентябре 2016 Иванющенко сообщили о подозрении по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.189, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358. Они касались организации вымогательства доли у ООО "Промрынок" у его основателей и по факту организации подделки официального протокола общего собрания участников ООО, на основании которого рынок перешел в собственность Иванющенко.

Как сообщников Иванющенко в этом деле рассматривали его бизнес-партнера Ивана Аврамова и экс-директора рынка Олега Греся.

Однако, следователям не удалось доказать, что бывшие владельцы подарили свои доли Иванющенко и его товарищам под давлением, поэтому уголовное дело закрыто и по этому эпизоду.

В 2007 году Юрий Иванющенко стал народный депутатом "Партии Регонов".

Он, якобы, является известным криминальным авторитетом по кличке "Юра Енакиевский".

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