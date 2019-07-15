Коноплянка стал слишком дорогим для "Бешикташа"

15 июля, 2019, 12:07

Турецкий "Бешикташ" не может "потянуть" трансфер украинского хавбека "Шальке" Евгения Коноплянки

Об этом сообщает Sabah.

По информации источника, трансфер полузащитника "Шальке" Коноплянки слишком дорогой для "Бешикташа", поэтому речь идет об аренде игрока. Представитель Коноплянки Фали Рамадана уже прибыл в Стамбул для проведения переговоров.

Ранее главным претендентом на Коноплянку называли "Фенербахче".