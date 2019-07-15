Генпродюсера NewsOne Голованова допросили в СБУ относительно "телемоста"

15 июля, 2019, 12:58

Генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов дал показания СБУ по делу подготовки "телемоста" из подсанкционным в Украине российским телеканалом "Россия 24"

Об этом пишет Главком.

"Я, как человек, который готов к сотрудничеству, прибыл сегодня на 11 утра в Службу безопасности Украины", - сказал Голованов.

Он не комментировал допрос, так как подписал документ о неразглашении, но сообщил, что "никуда бежать не собирается и вроде готов к сотрудничеству.