Генпродюсера NewsOne Голованова допросили в СБУ относительно "телемоста"
15 июля, 2019, 12:58
Генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов дал показания СБУ по делу подготовки "телемоста" из подсанкционным в Украине российским телеканалом "Россия 24"
Об этом пишет Главком.
"Я, как человек, который готов к сотрудничеству, прибыл сегодня на 11 утра в Службу безопасности Украины", - сказал Голованов.
Он не комментировал допрос, так как подписал документ о неразглашении, но сообщил, что "никуда бежать не собирается и вроде готов к сотрудничеству.
- Напомним, "телемост" с российским пропагандистским каналом планировали провести 12 июля.
- 8 июля телеканал NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24", заявив об угрозах физической расправы.
- Телеканал "Россия 1" пригласил на программу журналистов NewsOne, которые должны были вести отмененный телемост.
- Нацсовет внепланово проверит NewsOne и создаст рабочую группу для противодействия антиукраинской деятельности.
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