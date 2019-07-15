Эрдоган планирует совместное производство ракет С-400 с РФ
15 июля, 2019, 19:09
Кроме поставки российских ЗРК С-400 в Турцию, планируется еще и совместное производство систем с Россией
Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая в Анкаре по случаю Дня демократии и национального единства, передает Укринформ.
"Мы осуществляем шаги для продвижения нашей страны вперед. Мы начали получать наши С-400. Нам заявляли, что закупка невозможна, что размещение невозможно, что само приобретение не может быть правильным, а сегодня прибыл уже восьмой самолет, и начались его разгрузки. Надеемся, что в апреле 2020 г. процесс завершится, и мы станем одной из немногих стран мира с собственными системами ПВО", - заявил Эрдоган.
Президент добавил, что сотрудничество с РФ будет продолжаться и дальше, и его целью является совместное производство.
- Напомним, 12 июня стало известно, Россия в июле поставит Турции противоракетные комплексы С-400.
- 11 июля в МИД Турции отреагировали на предупреждение Госдепа США по С-400.
- 12 июля в Североатлантическом альянсе заявили, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 несовместимы с системой ПВО стран НАТО.
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