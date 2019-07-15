Эрдоган планирует совместное производство ракет С-400 с РФ

15 июля, 2019, 19:09

Кроме поставки российских ЗРК С-400 в Турцию, планируется еще и совместное производство систем с Россией

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая в Анкаре по случаю Дня демократии и национального единства, передает Укринформ.

"Мы осуществляем шаги для продвижения нашей страны вперед. Мы начали получать наши С-400. Нам заявляли, что закупка невозможна, что размещение невозможно, что само приобретение не может быть правильным, а сегодня прибыл уже восьмой самолет, и начались его разгрузки. Надеемся, что в апреле 2020 г. процесс завершится, и мы станем одной из немногих стран мира с собственными системами ПВО", - заявил Эрдоган.

Президент добавил, что сотрудничество с РФ будет продолжаться и дальше, и его целью является совместное производство.