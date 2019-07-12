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Espreso.tvМирВ НАТО обеспокоены возможными последствиями покупки Турцией российских С-400

В НАТО обеспокоены возможными последствиями покупки Турцией российских С-400

В Североатлантическом альянсе заявили, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 совместимы с системой ПВО НАТО

Об этом сообщил представитель НАТО, передает DW.

В Североатлантическом альянсе обеспокоены возможными последствиями приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Союзники сами принимают решение о том, какое вооружение они закупают. Однако мы обеспокоены возможными последствиями решения Турции приобрести системы С-400", - заявил представитель НАТО.

Там также отметили, что российские С-400 совместимы с системой ПВО стран Альянса, тогда как совместимость вооруженных сил Альянса является абсолютно необходимой для проведения операций и миссий.

Ранее министерство обороны Турции сообщило, что на авиабазу рядом с Анкарой доставили первую партию комплексов С-400. Позже факт доставки первых компонентов ЗРК в Турцию подтвердили и в российском Минобороны. Там также отметили, что поставка других компонентов будет осуществлена в строгом соответствии с условиями контракта до конца текущего года. Турция закупила у Москвы четыре дивизиона С-400 за 2,5 миллиарда долларов.

В НАТО неоднократно выражали обеспокоенность, что российские С-400 не является совместимыми с системами вооружения Альянса, что может создать проблемы с оперативной совместимостью подразделений. Ранее Вашингтон угрожал санкциями Анкаре при покупке С-400, однако впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп не собирается вводить санкции против Анкары за приобретение С-400.

Впоследствии на саммите G7 Дональд Трамп заявил, что в покупке российских зенитно-ракетных комплексов Турцией виноват его предшественник Барак Обама, который отказывался продавать Анкаре американские комплексы противовоздушной обороны Patriot.

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