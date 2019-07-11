В МИД Турции отреагировали на предупреждение Госдепа США по С-400

11 июля, 2019, 15:29

В Министерстве иностранных дел Турции отреагировали на заявление Госдепартамента США о возможном введении санкций против Анкары из-за приобретения российских ЗРК С-400

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что позиция Госдепа несовместима с содержанием переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа в кулуарах саммита Большой двадцатки, передает Анадолу. "Причины, побудившие Турцию приобрести ЗРК С-400, очевидны. Трамп подтвердил это на G20", - сказал он.

По словам представителя МИД Турции, "ошибочные шаги" со стороны Вашингтона могут навредить отношениям Турции и США.

"Призываем США избегать ошибочных шагов, которые могут нанести ущерб двусторонним отношениям, если они продолжат игнорировать дипломатию и диалог", - сказал Аксой.

Напомним, что представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что если Турция не откажется от закупки С-400, то Вашингтон может исключить Анкару из программы американских истребителей F-35 или ввести санкции, которые предусматривает закон о противодействии противникам Америки.

Президент Турции отметил, что Анкара немедленно применит российские ЗРК С-400 в случае военного нападения.

Планы закупить российские ЗРК вызывали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированное Турцией приобретение С-400 "несовместимым" с продажей F-35.