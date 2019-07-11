В МИД Турции отреагировали на предупреждение Госдепа США по С-400
Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что позиция Госдепа несовместима с содержанием переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа в кулуарах саммита Большой двадцатки, передает Анадолу.
"Причины, побудившие Турцию приобрести ЗРК С-400, очевидны. Трамп подтвердил это на G20", - сказал он.
По словам представителя МИД Турции, "ошибочные шаги" со стороны Вашингтона могут навредить отношениям Турции и США.
"Призываем США избегать ошибочных шагов, которые могут нанести ущерб двусторонним отношениям, если они продолжат игнорировать дипломатию и диалог", - сказал Аксой.
Напомним, что представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что если Турция не откажется от закупки С-400, то Вашингтон может исключить Анкару из программы американских истребителей F-35 или ввести санкции, которые предусматривает закон о противодействии противникам Америки.
Президент Турции отметил, что Анкара немедленно применит российские ЗРК С-400 в случае военного нападения.
Планы закупить российские ЗРК вызывали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированное Турцией приобретение С-400 "несовместимым" с продажей F-35.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин