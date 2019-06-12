Россия в июле поставит Турции противоракетные комплексы С-400
Об этом во вторник, 11 июля, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает DW .
"Соглашения, достигнутые между Россией и Турцией, своевременно выполняются. Двусторонних проблем нет", - заявил Ушаков.
Он также утвердительно ответил на вопрос, будут ли в июле поставлены ракеты класса "земля-воздух". Ранее официальные представители Турции заявляли, что поставки могут начаться уже в июне.
Напомним, Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $ 2,5 млрд. Первые поставки запланированы на 2019 год.
Планы закупить российские ЗРК вызывали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 "несовместимой" с продажей F-35 .
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