Зеленский приказал запретить на два месяца проверки иностранных судов
Об этом сообщает "Укринформ".
Владимир Зеленский предложил первому заместителю начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Дмитрию Крючкову запретить в течение июля-сентября экологические проверки иностранных судов в акватории морских портов.
Такое указание глава государства дал Крючкову в Одессе на совещании по развитию морских портов, сообщает корреспондент Укринформа.
"Пока правоохранительные органы нам помогут разобраться в ситуации с поборами капитанов судов, предлагаю запретить в течение следующих двух месяцев экоинспекторам осуществлять экологические проверки в портах. Думаю, никто особенно не пострадает за эти два месяца", - сказал Зеленский.
"Кроме экологии Черного моря", - заметил Крючков.
На это глава государства отреагировал так: "Если бы вода в Черном море была прозрачная, и везде у побережья Одессы можно было купаться, я бы вам поверил, но это не так. Довольно! Двух месяцев для урегулирования ситуации хватит".
Свою позицию по этому поводу высказал на совещании глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс: "Вопрос экологических проверок в европейских портах морехозяйственного комплекса следует решать в рамках законодательства. Если вам и вашей команде удастся реализовать через новый состав те конкретные законопроекты, которые мы подготовили, в том числе по вопросам экологии и концессий, мы будем этому рады".
В морских портах функционирует экологическая служба Администрации морских портов, которая, в случае обнаружении сбросов загрязняющих веществ с судов, может вызвать экоинспектора для оформления соответствующих протоколов проверки судов. Допуск экоинспекторов на суда предстоит урегулировать в ближайшее время на законодательном уровне с участием представителей компаний-судовладельцев.
- 13 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пока не будет назначать предпринимателя Андрея Андрейчикова председателем Одесской областной госадминистрации.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин