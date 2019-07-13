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Espreso.tvОбществоЗеленский приказал запретить на два месяца проверки иностранных судов

Зеленский приказал запретить на два месяца проверки иностранных судов


фото: ukrinform.ua
Президент Украины Владимир Зеленский приказал Госэкоинспекции на два месяца приостановить экологические проверки иностранных судов

Об этом сообщает "Укринформ".

Владимир Зеленский предложил первому заместителю начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Дмитрию Крючкову запретить в течение июля-сентября экологические проверки иностранных судов в акватории морских портов.

Такое указание глава государства дал Крючкову в Одессе на совещании по развитию морских портов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Пока правоохранительные органы нам помогут разобраться в ситуации с поборами капитанов судов, предлагаю запретить в течение следующих двух месяцев экоинспекторам осуществлять экологические проверки в портах. Думаю, никто особенно не пострадает за эти два месяца", - сказал Зеленский.

"Кроме экологии Черного моря", - заметил Крючков.

На это глава государства отреагировал так: "Если бы вода в Черном море была прозрачная, и везде у побережья Одессы можно было купаться, я бы вам поверил, но это не так. Довольно! Двух месяцев для урегулирования ситуации хватит".

Свою позицию по этому поводу высказал на совещании глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс: "Вопрос экологических проверок в европейских портах морехозяйственного комплекса следует решать в рамках законодательства. Если вам и вашей команде удастся реализовать через новый состав те конкретные законопроекты, которые мы подготовили, в том числе по вопросам экологии и концессий, мы будем этому рады".

В морских портах функционирует экологическая служба Администрации морских портов, которая, в случае обнаружении сбросов загрязняющих веществ с судов, может вызвать экоинспектора для оформления соответствующих протоколов проверки судов. Допуск экоинспекторов на суда предстоит урегулировать в ближайшее время на законодательном уровне с участием представителей компаний-судовладельцев.

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