Зеленский отложил назначение Андрейчикова главой Одесской ОГА и пообещал конкурс
13 июля, 2019, 14:57
Президент Украины Владимир Зеленский пока не будет назначать предпринимателя Андрея Андрейчикова главой Одесской областной госадминистрации
Об этом он сообщил в субботу, 13 июля 2019 года, во время пресс-конференции в Одессе, передает Еспресо.TV со ссылкой на газету Думская.net .
Зеленский заявил, что лично знает Андрейчикова, но "есть много людей, которые манипулируют в средствах массовой информации".
"Поэтому будет конкурс. Мы не хотим вас, одесситы, подвести", - заявил Зеленский.
Напомним, 11 июля возле здания офиса президента в Киеве прошел митинг против назначения бизнесмена Андрейчикова на должность руководителя Одесской областной государственной администрации. Участники акции предоставили доказательства дружбы Андрейчикова с пророссийскими деятелями.
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