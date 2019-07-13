Зеленский отложил назначение Андрейчикова главой Одесской ОГА и пообещал конкурс

13 июля, 2019, 14:57

Об этом он сообщил в субботу, 13 июля 2019 года, во время пресс-конференции в Одессе, передает Еспресо.TV со ссылкой на газету Думская.net .

Зеленский заявил, что лично знает Андрейчикова, но "есть много людей, которые манипулируют в средствах массовой информации".

"Поэтому будет конкурс. Мы не хотим вас, одесситы, подвести", - заявил Зеленский.

Напомним, 11 июля возле здания офиса президента в Киеве прошел митинг против назначения бизнесмена Андрейчикова на должность руководителя Одесской областной государственной администрации. Участники акции предоставили доказательства дружбы Андрейчикова с пророссийскими деятелями.