Малиновский летит в Милан заключать контракт с итальянским клубом

14 июля, 2019, 14:50

Украинский футболист бельгийского "Генка" Руслан Малиновский улетает в Милан, где подпишет контракт с итальянской "Аталантой"

Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла на собственном сайте.

По его информации Малиновский сегодня, 14 июля, вечером прилетит Италию, чтобы закрыть сделку по его переходу в "Аталанту".

Хавбек прибудет в Милан, а встреча, вероятно, состоится уже в Бергамо, которое расположено примерно на 50 км к востоку от Милана.

По информации Sky Sport Italia, между клубами уже идет обмен документами.

Отмечается, что трансфер был практически оформлен еще вчера, 13 июля, вечером. Сумма трансфера составит 13 млн евро + бонусы.