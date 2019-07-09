Украинский футболист резко высказался о трансфере в другой клуб

9 июля, 2019, 11:24

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский рассказал о своем недовольстве по трансферу из бельгийского "Генка"

Слова украинца передает Nieuwsblad .

"Они не сдерживают свое слово и искажают мои заявления. Это было мое решение не уходить с командой на сбор. Я сказал это тренеру честно, потому что не хотел мешать формированию новой команды. Это знак моего уважения к нему и" Генку ". Я мог бы много рассказать, но предпочитаю этого не делать из уважения к одноклубникам и фанатам клуба. но мне не нравится эта ситуация. Поверьте, в этом нет моей вины. Моя жена беременна, я боюсь за нее. Вся эта ситуация заставляет ее нервничать. Пока мой агент ведет переговоры с "Генком", не хочу рассказывать больше. Надеюсь, "Генк" больше не будет выставлять меня в плохом свете, чтобы я мог покинуть клуб, имея со всеми дружеские отношения ", - сказал Малиновский.

Ранее сообщалось, что "Сампдория" убедила "Генк" продать Малиновского за менее 15 млн с бонусами.