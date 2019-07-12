"Аталанта" вернулась к трансферу Малиновского
12 июля, 2019, 09:15
Итальянская "Аталанта" вернулась к варианту с покупкой украинского полузащитника "Генка" Руслана Малиновского
Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы .
26-летний украинец был близок к переходу в "Сампдории", но сделка не состоялась, потому что футболист хочет играть в Лиге чемпионов. "Аталанта" теперь намерена довести начатое до конца. Вероятный трансфер Яниса Хаджи в "Генк" может дать зеленый свет для продажи Малиновского.
В то же время Euro Calcio Mercato.net сообщает, что "Аталанта" готова предложить 13,7 млн евро за хавбека.
- 9 июля украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский рассказал о своем недовольстве по трансферу из бельгийского клуба.
- 8 июля стло известно, что итальянская "Сампдория" сделала конкуретное предложение "Генку" относительно трансфера украинца Руслана Малиновского.
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