"Аталанта" вернулась к трансферу Малиновского

12 июля, 2019, 09:15

Итальянская "Аталанта" вернулась к варианту с покупкой украинского полузащитника "Генка" Руслана Малиновского

Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы .

26-летний украинец был близок к переходу в "Сампдории", но сделка не состоялась, потому что футболист хочет играть в Лиге чемпионов. "Аталанта" теперь намерена довести начатое до конца. Вероятный трансфер Яниса Хаджи в "Генк" может дать зеленый свет для продажи Малиновского.

В то же время Euro Calcio Mercato.net сообщает, что "Аталанта" готова предложить 13,7 млн евро за хавбека.