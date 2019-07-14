Эксперты расшифровали, что шептала Меркель во время припадка дрожи
Об этом со ссылкой на Antenne Bayern сообщает 24tv.ua.
Эксперт Джудит Хартер смогла по губам прочитать фразу, которую шептала Ангела Меркель 10 июля, во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.
На видеозаписи видно, как канцлер что-то бормочет, не смотря на финского коллегу. Эксперт уверена, что Меркель повторяла фразу "я справлюсь".
Это был третий инцидент с дрожью, произошел он, когда Меркель и Ринне слушали гимны стран. Глава финского правительства никак не отреагировал на недомогание коллеги. Позже канцлер сообщила журналистам, что ее самочувствие в норме и поводов для беспокойства нет.
#BREAKING : German Chancellor Angela Merkel seen shaking as she met President Frank -Walter Steinmeier - Reuters- IEN (@BreakingIEN) 27 июня 2019
- Напомним, 10 июля канцлер Германии Ангела Меркель в третий раз за последний месяц подверглась нападению тремора перед камерами журналистов во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
- Первый инцидент произошел во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.
- Второй эпизод произошел на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.
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