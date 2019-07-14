//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЭксперты расшифровали, что шептала Меркель во время припадка дрожи

Эксперты расшифровали, что шептала Меркель во время припадка дрожи


фото: dw
Эксперты расшифровали по губам, что шептала канцлер Германии Ангела Меркель во время очередного приступа дрожи

Об этом со ссылкой на Antenne Bayern сообщает 24tv.ua.

Эксперт Джудит Хартер смогла по губам прочитать фразу, которую шептала Ангела Меркель 10 июля, во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.

На видеозаписи видно, как канцлер что-то бормочет, не смотря на финского коллегу. Эксперт уверена, что Меркель повторяла фразу "я справлюсь".

Это был третий инцидент с дрожью, произошел он, когда Меркель и Ринне слушали гимны стран. Глава финского правительства никак не отреагировал на недомогание коллеги. Позже канцлер сообщила журналистам, что ее самочувствие в норме и поводов для беспокойства нет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июля, 2019 воскресенье

13 июля, 2019 суббота

больше новостей

14 июля, 2019 воскресенье

13 июля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать