Виталий Портников: "План Медведчука" реализуется

11 июля, 2019, 11:28

Портников Виталий

После появления инициативы о проведении скандального телемоста с российскими пропагандистами я писал, что это намерение – не эпизод, а часть большого политического плана Кремля и тех, кто поддерживает российское руководство в нашей стране

Этот план можно было бы назвать предвыборным, но на самом деле сами выборы – и президентские, и парламентские – тоже часть плана. Плана по постепенному усилению российского политического и информационного влияния на нашу страну, упрочения позиций тех, кто хотел бы возвратить Украину в 2013 год.

Как видим, события продолжают развиваться. Телемост не состоялся, но общественная реакция вовсе не напугала его инициаторов. Напротив, Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Тарас Козак отправились в российскую столицу и были приняты там премьер-министром Дмитрием Медведевым. Тем самым Медведевым, который в 2004 году возглавлял кремлевский предвыборный штаб Виктора Януковича – так что не первый день отвечает перед Путиным за порабощение Украины.

Теперь кадры этой встречи на самом высоком уровне транслируются телеканалами, которые фактически принадлежат Медведчуку. Могут спросить – зачем? Почему они так уверены в себе, почему они ничего не опасаются?

А чего им бояться? Государство ослабело. Главный запрос общества – не на борьбу с коллаборацией, а на борьбу с коррупцией и на снижение тарифов. Тех, кто хотел бы бороться с коллаборацией, убедили, что политики, которые пришли к власти после Майдана – сплошь "мародеры", так что вначале нужно победить мародеров, а уж затем – предателей. С новым президентом лидеры "Оппозиционной платформы" фактически делят один и тот же электорат – так что они могут быть уверены, что накануне парламентских выборов Владимир Зеленский не будет предпринимать резких шагов, чтобы не спугнуть тех своих избирателей, кто верит в возможность "просто договориться" с Москвой.

Но они не просто хотят получить как можно больше голосов на выборах. Их главная задача – построить параллельное государство, которое будет намного сильнее и авторитетнее формальной власти. Они и так уже контролируют целый ряд государственных и общественных институций. В их распоряжении – букет судов и набор телеканалов. Возможности местного самоуправления в восточных и юго-восточных областях нашей страны. Они находятся в хороших отношениях с олигархами, многие из которых мечтают о восстановлении своих российских прибылей. И – что самое важное – у них есть поддержка людей. Тех наших сограждан, которые хотят, чтобы Украина поскорее стала частью "русского мира". Тех наших сограждан, которые проголосуют за "Оппозиционную платформу" и за "Оппозиционный блок". И которых встреча с Дмитрием Медведевым не раздражает, а вдохновляет – ведь это же бывший президент самой России! Почти Путин!

И есть еще одно важное обстоятельство, которое облегчает их задачу – равнодушие миллионов, которые просто хотят, чтобы закончилось "вот это все" и верят, что окончание войны зависит от желаний украинского президента, а не от воли Путина.

В таких условиях построить "свою Украину" - а если быть точным, свою Малороссию - им будет гораздо проще, чем еще несколько месяцев назад. План такого строительства есть, он давно составлен и осуществляется. Они действуют, не жалеют денег, пропагандистских ресурсов, личных усилий. Отступать им некуда. За ними – Москва.

А мы, как обычно, реагируем. Возмущаемся, сокрушаемся, переживаем. Удивляемся беспомощности власти, которую сами же украинцы и избрали. У нас нет даже плана ответных действий – не то чтобы плана наступления и демонтажа "параллельной Украины". Мы все еще рассчитываем, что нам поможет Трамп, раз Макрон не хочет.

С таким отношением к себе и своей стране план Медведчука осуществится, и все мы окажемся в его Украине – прошу прощения, в Малороссии.