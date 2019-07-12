Возле Бахчисарая убили сына делегата Курултая крымских татар
12 июля, 2019, 08:29
В Крыму, в селе Араматне Бахчисарайского района был найден убитым 38-летний Фахри Мустафаев
Об этом сообщает журналист Шевкет Наматуллаев на своей странице в социальной сети Facebook.
Сообщается, что Мустафаев исчез еще 10 июля. 9 июля около 9 утра он поговорил по телефону, собрался и поехал по делам в Симферополь. Через полчаса с ним уже никто не мог связаться. 11 июля поздно вечером его нашли убитым и закопанным.
Журналист сообщил, что Мустафаев - сын делегата Курултая крымскотатарского народа и члена Бахчисарайского регионального меджлиса Мустафы Мустафаева. У убитого осталось трое детей.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Москве задержали крымских татар , которые приехали поддержать осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир".
- Украина призвала мир отреагировать на задержание в Москве 45 крымских татар.
- Вечером 11 июля с Мещанского отдела полиции отпустили после составления административных протоколов 27 крымскотатарских активистов , задержанных возле Верховного суда России.
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