Возле Бахчисарая убили сына делегата Курултая крымских татар

12 июля, 2019, 08:29

В Крыму, в селе Араматне Бахчисарайского района был найден убитым 38-летний Фахри Мустафаев

Об этом сообщает журналист Шевкет Наматуллаев на своей странице в социальной сети Facebook.

Сообщается, что Мустафаев исчез еще 10 июля. 9 июля около 9 утра он поговорил по телефону, собрался и поехал по делам в Симферополь. Через полчаса с ним уже никто не мог связаться. 11 июля поздно вечером его нашли убитым и закопанным.

Журналист сообщил, что Мустафаев - сын делегата Курултая крымскотатарского народа и члена Бахчисарайского регионального меджлиса Мустафы Мустафаева. У убитого осталось трое детей.