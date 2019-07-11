Украина призвала мир отреагировать на задержание в Москве 45 крымских татар

11 июля, 2019, 21:40

МИД Украины выразил протест против задержания силовиками в Москве 45 крымских татар, которые собрались у Верховного Суда РФ на акцию поддержки соотечественников, осужденных по сфабрикованным обвинениям в "терроризме"

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Вместе со вчерашним разгоном пикета крымских татар близ Кремля, сегодняшнее безосновательное задержание в очередной раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ в отношении крымских татар, направленной на вытеснение крымскотатарского народа с временно оккупированного полуострова. Само же решение Верховного Суда РФ по апелляционной жалобе на решение Северо-Кавказского окружного военного суда в "Деле Хизб ут-Тахрир", которое на несколько месяцев уменьшает многолетние сроки заключения незаконно удерживаемых граждан Украины, является циничным издевательством над украинскими политическими заключенными. Оно также в очередной раз подтверждает факт отсутствия справедливого и независимого судопроизводства в РФ", - говорится в сообщении.

Украинское дипломатическое ведомство обратилось к мировому сообществу с призывом осудить действия РФ, а также усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора, чтобы заставить его освободить незаконно удерживаемых граждан Украины.

"Призываем международное сообщество осудить эти неправомерные действия Российской Федерации и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений прав человека и преследования крымскотатарского народа, а Российскую Федерацию - немедленно освободить незаконно удерживаемых в РФ граждан Украины", - отметили в МИД.