Задержание крымских татар в Москве: отпустили уже 27 активистов

11 июля, 2019, 23:12

В Москве из Мещанского отдела полиции отпустили после составления административных протоколов 27 крымскотатарских активистов, задержанных у Верховного суда России

Об этом сообщил российский адвокат Леонид Козак, передает проект "Крим.Реалии".

Адвокат отметил, что многие из задержанных стояли в очереди у здания суда, чтобы попасть на заседание по "делу Хизб ут-Тахрир".

"Часть из этих людей была одета в белые футболки с разными надписями. Сотрудники полиции решили без объяснения причин и выразительных обвинений задержать всех", - сказал Козак.

При этом адвокат отметил, что при отсутствии выкрикивания лозунгов считает причины задержания и составления админпротоколов "невнятными".

"Сотрудники полиции были совершенно не заинтересованы в том, чтобы как-то разграничить тех, кто стоял в очереди в суд, и тех, кто надевал на себя белые футболки с надписями. Но опять-таки, к вопросу о футболках без выкрикивания лозунгов - это невнятная причина для задержания", - добавил Козак.

По словам Козака, админпротоколы составили "как под копирку".

"По версии полиции, была группа из 50 человек, которые находились на расстоянии менее полуметра друг от друга, в белых футболках с надписями на груди, выражавшая недовольство, тем самым создавая угрозу общественному порядку", - рассказал Козак.

Адвокат добавил, что судебные заседания в отношении задержанных активистов могут пройти в Москве, а не в Крыму, что будет нарушать их права.

"Были заявлены ходатайства о рассмотрении административных дел по месту жительства, то есть на территории Крыма. Шансов, что такое ходатайство будет удовлетворено - 30%. Фактически все эти дела будет рассматривать Мещанский районный суд Москвы. Это будет прямое нарушение конституционных прав задержанных сегодня людей", - отметил Козак.